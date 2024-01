Concert Ibrahim MAALOUF L’Axone Montbéliard, vendredi 11 octobre 2024.

Concert Ibrahim MAALOUF L’Axone Montbéliard Doubs

Après 17 albums et une prestigieuse nomination aux Grammy Awards à Los Angeles, Ibrahim Maalouf revient en grand avec un projet musical innovant. Tant sur la philosophie que sur l’histoire, T.O.M.A acronyme de « Trumpets of Michel Ange », est une grande aventure musicale qui nous transporte vers un monde où le folklore et la modernité ne font qu’un.

Comme à son habitude, Ibrahim tente le pari d’une musique exigeante mais accessible au grand public. « T.O.M.A », c’est d’abord un album métissé, véritable mélange d’influences où l’orient festif et nostalgique s’exprime avec une liberté rare. « T.O.M.A », c’est ensuite le nom d’une marque de trompettes créée par Ibrahim en collaboration avec des fabriquants français.

C’est cet instrument unique au monde inventé il y a plus d’un demi siècle par son père, que Ibrahim joue sur scène, et sur lequel il forme désormais la nouvelle génération de trompettistes. « T.O.M.A », enfin, c’est une grande fête qui réunit toutes les générations, des amateurs comme des professionnels, et des invités !

Avec T.O.M.A, Ibrahim pose la première pierre d’un ambitieux projet de vie mêlant lutherie, exception culturelle française, pédagogie, album, scène et qui a avant tout pour but de nous rassembler autour de valeurs communes. »

Billets en vente à la billetterie de l’Office de Tourisme. EUR.

L’Axone 6 rue du Commandant Pierre Rossel

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté billetterie@lbqp.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-11 19:00:00

fin : 2024-10-11



L’événement Concert Ibrahim MAALOUF Montbéliard a été mis à jour le 2024-01-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD