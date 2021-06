Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois, Drôme Concert : I Sentieri, « L’Incantesimu », Chants Corses, Voix d’Italie, Airs d’Irlande Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois

Drôme

Concert : I Sentieri, « L'Incantesimu », Chants Corses, Voix d'Italie, Airs d'Irlande
2021-08-11 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-11 22:30:00 22:30:00
Temple 3 Rue du Tricot
Châtillon-en-Diois Drôme

Châtillon-en-Diois Drôme EUR La voix solaire du baryton Johan Genin fait rayonner la langue corse et italienne loin de ses frontières, accompagnée d’instruments à cordes : Harpe, Santur, Oud, Nyckelharpa, Flûte, Guitare, Maurache, Percussion. +33 6 42 63 75 52 https://isentieriensemble.wixsite.com/isentieri La voix solaire du baryton Johan Genin fait rayonner la langue corse et italienne loin de ses frontières, accompagnée d’instruments à cordes : Harpe, Santur, Oud, Nyckelharpa, Flûte, Guitare, Maurache, Percussion. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois, Drôme Autres Lieu Châtillon-en-Diois Adresse Temple 3 Rue du Tricot Ville Châtillon-en-Diois lieuville 44.69536#5.48486