CONCERT I CAMPAGNOLI POLYPHONIES CORSES Tourbes, mercredi 6 mars 2024.

CONCERT I CAMPAGNOLI POLYPHONIES CORSES Tourbes Hérault

Découvrez avec I Campagnoli les richesses d’une terre où le chant est présent dans tous les actes de la vie.

Le répertoire du groupe associe des chants sacrés, des chants et musiques traditionnelles Corses , des reprises de grands standards de la chanson Française.

Pour continuer à faire vivre ce groupe historique, Guy Calvelli – le pilier du groupe depuis sa création, en 1989 – a rassemblé autour de lui

Isabelle GIANNELLI (violon), présente depuis neuf ans au sein du groupe I Campagnoli.

Grâce à elle, la musique prend toute sa place .Elle apporte la touche de sensibilité féminine qui selon Guy, manquait à son groupe et qui enrichit la polyphonie.

Louis CRISPI (chant), trente ans à peine, est un jeune homme pétri de talent qui s’est déjà fait une jolie réputation dans l’île de beauté ; l’une des plus belles voix de la jeune génération selon Guy.

Avec Alexis VITELLO (Chant & guitare), lui-même âgé de vingt-sept ans, futur grand chanteur de polyphonies, ils forment le lien entre les générations indispensable à l’évolution et à la pérennité d’un groupe.

Quant à Guy CALVELLI (chant), il assure la voix lied, reconnaissable entre toutes, ainsi que la création du répertoire et la direction des répétitions d’I Campagnoli.

Place de l’Église

Tourbes 34120 Hérault Occitanie

