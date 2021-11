Concert – Hypnos : La Tempête Mézières-sur-Oise, 10 décembre 2021, Mézières-sur-Oise.

Concert – Hypnos : La Tempête Mézières-sur-Oise

2021-12-10 – 2021-12-10

Mézières-sur-Oise Aisne Mézières-sur-Oise

6 6 6 La compagnie La Tempête a d’emblée su faire entendre une voix originale dans le paysage lyrique en conjuguant la plus grande exigence musicale avec une approche renouvelée du concert.

Dans ce concert intitulé Hypnos, les airs de ce programme entretiennent un lien particulier avec le monde complexe de la nuit aux forces mystérieuses et magiques.

À travers un parcours à la fois spirituel et émotionnel, les artistes nous entraînent au royaume des songes et des rêves les plus extravagants.

Ces musiques sacrées procurent à l’auditeur, au-delà du plaisir pur de les écouter, des effets quasi psychotropes et bienfaisants pour le corps et l’esprit : un véritable voyage sensoriel, où le son devient matière vivante et vibrante, grâce aux plus belles polyphonies.

http://billetterie.espacejeanlegendre.com/spectacle?id_spectacle=2561&lng=1

Mézières-sur-Oise

