Cherbourg-en-Cotentin Manche Concert de Jazz : Christophe Monniot au saxophone et Didier Ithursarry à l’accordéon nous livrent leurs “Hymnes à l’amour”.

Comme l’a dit Marc Perrone “Jamais à bout de souffle, ces 2 là ne manquent pas d’air, l’anche battante de l’un répondant aux anches libres de l’autre. leurs musiques nous emportent, se forment, enflent et s’amenuisent au gré des vents, glissant comme le blanc des nuages au ciel d’un bel azur”.

