Concert : Hymne au soleil Le Havre, 15 mai 2022, Le Havre.

Concert : Hymne au soleil Le Havre

2022-05-15 – 2022-05-15

Le Havre Seine-Maritime

Par le Chœur de chambre du Havre – Direction : Iris Thion-Poncet.

Le Conservatoire Arthur Honegger inaugure cette année un chœur de chambre, lancé en octobre 2021. C’est l’occasion pour ses étudiants de se confronter au travail polyphonique, d’acquérir les réflexes du travail collectif, de côtoyer grands compositeurs et œuvres majeures du répertoire tout en enrichissant la palette déjà riche de l’offre havraise en matière d’ensembles vocaux.Ce concert marque donc la première sortie officielle du tout jeune ensemble, dont la direction a été confiée à Iris Thion-Poncet, formée à la direction du chœur à la Haute-École de musique de Genève.

Au programme :

– “Madrigal et Cantique” de Jean Racine de Gabriel Fauré

– “Mélodies” de Reynaldo Hahn

– “Le ballet des ombres” d’Hector Berlioz

– “Des pas dans la vallée, calme des nuits, les fleurs et les arbres” de Camille Saint-Saëns

– “Chanson française” de Maurice Ravel

– “Dieu ! qu’il fait bon regarder et Yver, vous n’estes qu’un vilain” de Claude Debussy

– “Psaume 150” de César Franck

– “Hymne au soleil” de Lili Boulanger

– “Agonies” de Justine Desannaux, création pour chœur a capella (composée dans le cadre de l’année Flaubert)…

Date : le dimanche 15 mai à 15h – Tout public.

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h30

Tarif : 10€

+33 2 35 19 45 74 https://thv.lehavre.fr/

