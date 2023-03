Concert Hygge Trio (clarinette, violoncelle, piano) Les Esperières Tauriac Catégories d’Évènement: Lot

Lot EUR Igor Stravinsky 3 Pièces pour clarinette solo

Gabriel Fauré Elegie

Alexander von Zemlinsky Trio pour clarinettes en ré mineur

Mikhail Glinka Trio Pathétique

Johannes Brahms Trio pour clarinettes en la mineur Le HYGGE TRIO est un trio prometteur composé de la clarinettiste japonaise Tomomi Kubota, du violoncelliste né à Hong Kong Hei Chit Wong et de la pianiste chinoise d’origine britannique Helen Meng, qui ont récemment fait leurs débuts officiels au Angela Burgess Recital Hall dans le cadre du Série de concerts à l’heure du déjeuner de la Royal Academy of Music. Comme son nom l’indique, Hygge s’efforce d’apporter bonheur et satisfaction au public grâce à son jeu chaleureux et fougueux. ferrandou

