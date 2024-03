Concert Huni Kuin Lieu dit Sulauze Istres, samedi 23 mars 2024.

Plongez dans la magie de la culture Huni Kuin lors d’un concert inédit au Domaine de Sulauze ! Les Huni Kuin, peuple indigène de l’Amazonie brésilienne, vous invitent à découvrir leur riche héritage culturel à travers une performance musicale captivante.

Imprégnez-vous de leurs traditions, de leurs chants ancestraux et de l’énergie vibrante de leur musique. Profitez d’une soirée immersive, où la fusion de la nature, de la musique et de la communauté crée une expérience unique. Avec une restauration savoureuse, un bar offrant des vins et bières du Domaine, ainsi que des boissons sans alcool, préparez-vous à vivre une expérience sensorielle complète.



Les billets sont disponibles en ligne pour cette célébration inoubliable de la culture Huni Kuin.



Une soirée qui promet de transcender les frontières culturelles et de créer des souvenirs durables. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

Lieu dit Sulauze Domaine de Sulauze

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@domainedesulauze.com

