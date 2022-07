Concert humour : Oldelaf et Arnaud Joyet « Traqueurs de nazis » – Festival Humour Nomade

Concert humour : Oldelaf et Arnaud Joyet « Traqueurs de nazis » – Festival Humour Nomade, 10 décembre 2022, . Concert humour : Oldelaf et Arnaud Joyet « Traqueurs de nazis » – Festival Humour Nomade



2022-12-10 20:45:00 20:45:00 – 2022-12-10 EUR Oldelaf et Arnaud Joyet ont été en 1993, marqués par un documentaire sur Serge et Béate Klarsfeld. Ils décident alors à leur tour de traquer les nazis du monde encore en liberté. dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville