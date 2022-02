Concert humanitaire St Patrick 7,Allée des Artisans,Lentilly (69)

Concert humanitaire au bar associatif “L’idéeALE” à Lentilly au profit d’enfants malades. Belle ambiance festive en perspective en ce lendemain de St Patrick avec le Grand Orchestre de la Tourbillante ! *source : événement [Concert humanitaire St Patrick](https://agendatrad.org/e/34769) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

prix des consommations

2022-03-18T19:00:00 2022-03-18T22:00:00

