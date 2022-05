Concert humanitaire par le Rotary Club Collégiale Saint Liphard Meung-sur-loire

Concert humanitaire par le Rotary Club Collégiale Saint Liphard, 22 mai 2022, Meung-sur-loire. Concert humanitaire par le Rotary Club

Collégiale Saint Liphard , le dimanche 22 mai à 17:00

Organisé par le Rotary club de Beaugency Meung sur Loire, ce concert est au profit des victimes de la guerre en UKRAINE. Les bénéfices de cette action et les dons reçus seront intégralement reversés. Vous pourrez profiter de ce doux moment musical en compagnie des artistes Jean-Renaud Lhotte, Patrice Fontanarosa (violon) et Jennifer Fichet (piano). Vous y entendrez des interprétations des œuvres de Bach, Brahms, Haydn, Mendelssohn etc. Tarif plein : 15€, réduit : 5€. Réservation en ligne possible, attention le paiement sera lui à effectuer sur place le soir du concert. Concert humanitaire par le Rotary Club Collégiale Saint Liphard Rue du Cloître Saint-Liphard, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T17:00:00 2022-05-22T19:00:00

Détails Autres Lieu Collégiale Saint Liphard Adresse Rue du Cloître Saint-Liphard, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville Collégiale Saint Liphard Meung-sur-loire

Collégiale Saint Liphard Meung-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meung-sur-loire/

Concert humanitaire par le Rotary Club Collégiale Saint Liphard 2022-05-22 was last modified: by Concert humanitaire par le Rotary Club Collégiale Saint Liphard Collégiale Saint Liphard 22 mai 2022

Meung-sur-loire