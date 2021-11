Concert Humanitaire de Noël Erstein, 27 novembre 2021, Erstein.

Concert Humanitaire de Noël Erstein

2021-11-27 14:30:00 – 2021-11-27

Erstein Bas-Rhin

EUR L’orchestre de mandolines et guitares, La Sérénata, vous propose un moment musical l’église protestante d’Erstein. Le concert se scinde en deux parties, une première avec des pièces variées et une seconde avec des chants de Noël. Il s’agit d’un concert humanitaire, puisqu’il est réalisé dans le cadre du 4L Trophy de Cécile & Quentin.

Le 4L Trophy est un rallye en Renault 4 dans le désert marocain, avec pour but principal d’acheminer un maximum d’affaires scolaires aux enfants marocains ainsi que des denrées alimentaires à la Croix Rouge Française.

+33 3 88 98 05 90

