Concert humanitaire Avolsheim, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Avolsheim.

Concert humanitaire 2021-07-11 – 2021-07-11

Avolsheim Bas-Rhin Avolsheim

EUR Concert humanitaire de mandolines et guitares visant à récolter des fonds pour l’équipage 1524 qui réalise le 4L Trophy. Durant le raid, 50kg d’affaires scolaires minimum, ainsi que du matériel médical et denrées alimentaires seront distribués à la Croix Rouge française ainsi qu’à l’Association « Enfants du Désert ». Le concert commence à 15h au parc à jeu Audéoud d’Avolsheim et à la fin de celui-ci une buvette et restauration seront présentes.

Concert participatif pour financer le 4L trophy

+33 6 22 13 12 09

