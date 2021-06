Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon 29250, Saint-Pol-de-Léon Concert Human Beat Box de « Mike Fly » Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: 29250

Saint-Pol-de-Léon Finistère 12h – Cour carrée du Lycée du Kreisker : concert Human Beat Box de « Mike Fly ».

18h30 à 20h – Place de l’Evêché : espace Scène Ouverte. 12h – Cour carrée du Lycée du Kreisker : concert Human Beat Box de « Mike Fly ».

