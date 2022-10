Concert Hugues Aufray Gambsheim, 15 décembre 2022, Gambsheim.

Concert Hugues Aufray

105 route Nationale Gambsheim Bas-Rhin

2022-12-15 – 2022-12-15

Gambsheim

Bas-Rhin

HUGUES AUFRAY est un artiste atypique dans le paysage musical français, et ce depuis ses débuts. Malgré sa notoriété, HUGUES AUFRAY est toujours resté authentique et fidèle à lui-même. Il se définit comme un troubadour moderne. HUGUES AUFRAY est le chanteur préféré des mouvements de jeunesse toutes origines et religions confondues , scouts, éclaireurs… En redonnant un souffle nouveau à la chanson française, il relancé la poésie simple et traditionnelle de nos anciens. HUGUES AUFRAY entame aujourd’hui en toute simplicité et sincérité une tournée en Eglises et Cathédrales. Produit par LES SPECTACLES DE LA LIONNE.

+33 3 88 59 79 59

