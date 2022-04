Concert : HUGO VAN RECHEM / YESSAÏ KARAPETIAN Le Baiser Salé, 3 mai 2022, Paris.

Le mardi 03 mai 2022

de 19h30 à 20h50

. payant À partir de 16€

Le duo vous propose une expérience sensorielle unique, entre rituel et opération magique au grès d’une « comprovisation » où se croiseront les esprits d’Alan Moore, Colette Thomas ou David Lynch. #SoyezCurieux

HUGO VAN RECHEM violon/mandola éléctrique/voix/compos, YESSAÏ KARAPETIAN piano/prophet/compos

Véritable phénomène, Yessaï Karapetian vient de remporter le prestigieux LetterOne Rising Stars ! Son premier album en leader Yessaï est absolument magnifique:

“ un jazz contemporain fulgurant, baigné de ferveur et de finesse”, Le Cargo

“ Magnétiques et puissantes, les neuf compositions de l’album prennent autant aux tripes qu’aux cortex. Des « morceaux » d’art souvent fascinants, parfois déroutants, mais toujours virtuoses.”, Alex Duthil

Violoniste et mandoliniste de formation classique, Hugo Van Rechem a toujours baigné dans le jazz et les musiques improvisés. Naviguant dans une esthétique personnelle et engagée, il n’a de cesse d’écrire et de jouer une musique résolument progressiste.

Compositeur et arrangeur pour des formations diverses, croisant les ponts entre classique et jazz, Hugo recherche et expérimente une musique où l’avant garde n’a pas peur de se mêler aux standards et au folk et en tire une musique contrastée, influencé autant par des artistes tels que The Bad Plus que par Flying Lotus, le mandoliniste de bluegrass Chris Thile ou encore des compositeurs comme Ligeti ou Dutilleux.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220503 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220503

