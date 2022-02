Concert Horzines Stara | L’Autre Bar Cherbourg-en-Cotentin, 11 mars 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Dans le cadre du Rendez-Vous de l’Ouïe édition n°2 proposé par la SCOP Art’Syndicate à L’Autre Lieu pour le printemps prochain, le quatuor féminin Horzines Stara ouvre le bal dès le vendredi 11 mars pour un concert à L’Autre Bar.

Laura Zanetti, Miléna Marin, Marceline Malnoë et Elise Pastor composent Horzines Stara. A travers des polyphonies mystérieuses empreintes des couleurs d’Europe de l’Est, le groupe développe une musique protéiforme, à la fois traditionnelle et progressive, issue des racines de la chanson française et du psychédélisme.

Avec un premier EP « Ces Voûtes » sorti en 2019 et enregistré en live dans une chapelle, les quatre femmes posent les jalons d’une recherche harmonique exigeante et sauvage, libre de toute idée reçue. Ce qui se dit dans « Ces Voûtes » joue avec l’étrangeté du langage, que l’on comprend sans connaître, que l’on connaît sans comprendre.

Là où les mots ne sont parfois que des phonèmes, les syllabes que l’on agence révèlent tout un univers coloré et riche d’images folkloriques (berceuses, proverbes, prophéties …). Les voix vibrantes aux mélodies parfois lancinantes des Horzines pénètrent en nous, tournoient et laissent en partant un souvenir chaud et familier, comme une mélodie que l’on redécouvre alors qu’elle nous semblait perdue, oubliée.

Le groupe prépare un nouvel EP qui sortira en 2022…

