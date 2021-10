Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Concert – Horvàth & Gonzàlez Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Concert – Horvàth & Gonzàlez Saint-Brieuc, 29 octobre 2021, Saint-Brieuc. Concert – Horvàth & Gonzàlez Cie QUAI OUEST 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc

2021-10-29 20:30:00 – 2021-10-29 21:30:00 Cie QUAI OUEST 6 Rue de la Tullaye

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc 6 cordes électriques !

6 cordes acoustiques !

Des chansons !

Ce duo briochin mêle différents univers musicaux avec au menu des ballades folks, des rêveries pop, des poèmes chantés aux rythmes chaloupés. quaiouest@hotmail.com +33 2 56 44 68 68 https://ciequaiouest.wixsite.com/info 6 cordes électriques !

6 cordes acoustiques !

Des chansons !

Ce duo briochin mêle différents univers musicaux avec au menu des ballades folks, des rêveries pop, des poèmes chantés aux rythmes chaloupés. Cie QUAI OUEST 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Cie QUAI OUEST 6 Rue de la Tullaye Ville Saint-Brieuc lieuville Cie QUAI OUEST 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc