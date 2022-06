Concert : Hortus Musicalis Sarre-Union Sarre-Union Catégories d’évènement: 67260

Sarre-Union 67260 Sarre-Union EUR A l’Espace Culturel du Temple à 20h.

Entrée libre – plateau L’ensemble musical « Hortus Musicalis » vous propose : G. Frescobaldi : Toccata et Canzon

A. Kuehnel : Sonate n° 7 en sol majeur

A. Reinchen : Hortus Musicus, sonate en mi mineur

H.I.F. Biber : Sonate du Rosaire

D. Buxtehude : Sonate op. 1 Avec la participation de : Laurine Righyni, viole de gambe

David Binckert, violon

Jean-Luc Iffrig, orgue, clavecin, et direction +33 6 71 61 18 55 A l’Espace Culturel du Temple à 20h.

