Concert « Hors saison musicale » Montcresson Montcresson Catégories d’évènement: Loiret

Montcresson

Concert « Hors saison musicale » Montcresson, 6 mars 2022, Montcresson. Concert « Hors saison musicale » Montcresson

2022-03-06 15:30:00 – 2022-03-06

Montcresson Loiret Montcresson Concert « Hors Saison Musicale » à l’église, avec Elsa Grether (violon) et Sébastien Hurtaud (violoncelle). Plusieurs organismes sont partenaires de cette action dont l’agence de développement et du tourisme du Loiret, « participation au bénéfice de notre action libre en milieu rural ». Concert loiret@horssaisonmusicale.fr +33 6 52 03 61 20 Concert « Hors Saison Musicale » à l’église, avec Elsa Grether (violon) et Sébastien Hurtaud (violoncelle). Plusieurs organismes sont partenaires de cette action dont l’agence de développement et du tourisme du Loiret, « participation au bénéfice de notre action libre en milieu rural ». Hors saison musicale

Montcresson

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Montcresson Autres Lieu Montcresson Adresse Ville Montcresson lieuville Montcresson Departement Loiret

Montcresson Montcresson Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montcresson/

Concert « Hors saison musicale » Montcresson 2022-03-06 was last modified: by Concert « Hors saison musicale » Montcresson Montcresson 6 mars 2022 Loiret Montcresson

Montcresson Loiret