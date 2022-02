Concert Hors Saison Musicale Épieds-en-Beauce Épieds-en-Beauce Catégories d’évènement: Épieds-en-Beauce

Épieds-en-Beauce Loiret Épieds-en-Beauce Un petit air d’Espagne ! Villalobos, Albéniz, Machado… Venez assister à un concert musical de Michel SUPERA au saxophone et Nicolas LESTOQUOY à la guitare. Concert « Fantaisies latines ». Événement pour renforcer le lien social dans les campagnes par le partage de la Musique. loiret@horssaisonmusicale.fr +33 6 17 31 39 09 http://horssaisonmusicale.fr/ Un petit air d’Espagne ! Villalobos, Albéniz, Machado… Venez assister à un concert musical de Michel SUPERA au saxophone et Nicolas LESTOQUOY à la guitare. HSM

