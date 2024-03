Concert Hors saison musicale « De Bach à la Bossa ! » Venarey-les-Laumes, dimanche 24 mars 2024.

Concert Hors saison musicale « De Bach à la Bossa ! » Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

De Bach à la Bossa Nova ,

(en passant par le folk irlandais ! )

c’est la voix somptueuse d’Albane Carrère et le violoncelle magique de Raphaël Jouan qui nous emportent dans un voyage in temporel autour du monde. L’acoustique parfaite de l’église Saint-Germain de Venarey-Les Laumes servira parfaitement ce programme riche et original. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:30:00

fin : 2024-03-24

Eglise Saint-Germain

Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cotedor@horssaisonmusicale.fr

L’événement Concert Hors saison musicale « De Bach à la Bossa ! » Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*