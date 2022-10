Concert Hors saison musicale Avançon Avançon Catégorie d’évènement: Avançon

2022-10-23 – 2022-10-23 Avançon Ardennes Avançon Concert Les ItinérantesManon Cousin (chanteuse, arrangeuse, autrice, compositrice)Pauline Langlois de Swarte (chanteuse, arrangeuse, autrice, compositrice)Elodie Pont (chanteuse, arrangeuse, autrice, compositrice) Invitation au voyage à travers les traditions sacrées et les musiques séraphiques du monde ardennes@horssaisonmusicale.fr +33 6 88 73 20 47 http://www.horssaisonmusicale.fr/ Avançon

