Lichtenberg

Concert Hors les Murs Nomadim invite Marcel Loeffler Lichtenberg, 10 août 2021-10 août 2021, Lichtenberg. Concert Hors les Murs Nomadim invite Marcel Loeffler 2021-08-10 17:00:00 – 2021-08-10

Lichtenberg Bas-Rhin Lichtenberg EUR Ce jeune trio emmène l’auditeur en voyage à travers différents paysages musicaux. Naviguant entre les genres avec un répertoire original, il propose un jazz nomade qui se rit des frontières. L’improvisation se mêle à une écriture minutieuse où s’alternent lyrisme et virtuosité. Le résultat : un univers musical qui laisse librement converser le violon, la guitare et la contrebasse. A l’occasion de la sortie de leur premier disque, le trio NOMADIM sera accompagné de Marcel Loeffler, accordéoniste mythique issu de la tradition manouche. Marc Crofts violon

Railo Helmstetter guitare

Blaise Hommage contrebasse

