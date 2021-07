Ingwiller Ingwiller Bas-Rhin, Ingwiller Concert Hors les Murs Jérémy Dutheil & Solal Poux Quartet Ingwiller Ingwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ingwiller Bas-Rhin Ingwiller Autour du jazz manouche, Jérémy Dutheil & Solal Poux proposent un duo original : accordéon et guitare. Une formule musicale qui offre une énergie brute, sans superflu, rejointe dans sa formule quartet par guitare rythmique et contrebasse. Le répertoire fait la part belle aux standards de Django Reinhardt, mais s’octroie également quelques incursions dans d’autres univers (chanson française, jazz). De Swing 42 à Ménilmontant, en passant par Daphné ou Billie’s Bounce, un concert guidé par un fil conducteur : le swing ! Jérémy Dutheil accordéon

Solal Poux guitare solo

Julien Cattiaux guitare rythmique

