Concert hors les murs Fontenay, 30 avril 2022, Fontenay.

Concert hors les murs Fontenay

2022-04-30 – 2022-04-30

Fontenay Seine-Maritime Fontenay

Dans l’optique de favoriser l’accès au plus grand nombre, l’école de musique intercommunale participe à des actions de sensibilisation, de diversification et de développement du public, et prend part à la vie culturelle de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. À cette fin, elle assure le développement et la diffusion des productions liées à ses activités pédagogiques.

Par son dispositif de « concert hors les murs », l’école de musique vient à la rencontre des communes du territoire pour faire découvrir la richesse de ses disciplines et le talent de ses jeunes musiciens.

En partenariat avec l’association Fontenayphonie, les classes de flûte traversière de Nicolas Siourt et de Marion Djemaa partagent l’affiche pour un voyage musical autour d’un répertoire varié et de quelques surprises.

Le samedi 30 avril à 18h30, à l’église Saint-Michel de Fontenay.

Réservation auprès de l’école de musique intercommunale au 02 35 20 04 93.

ecoledemusique@lehavremetro.fr +33 2 35 20 04 93 https://www.fontenay-76.net/agenda/concert-hors-les-murs-2

Fontenay

