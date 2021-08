Mouhers Mouhers Indre, Mouhers Concert hors les murs du Nohant Festival Chopin Mouhers Mouhers Catégories d’évènement: Indre

Mouhers Indre Mouhers En 1976, Jean-François Appert et son ami Jacques Simeret découvrent Archys, maison d’enfance du poète Henri de Latouche (1785-1851), qui est alors abandonnée. Ils ont su faire de cette « maison des champs » du siècle des Lumières, une maison luxueuse et raffinée. Son parc inspiré du Grand Siècle est un ravissement. La jeune pianiste Ayaka Matsuda enchantera ces lieux splendides. Concert hors les murs dans le cadre du Nohant Festival Chopin. En 1976, Jean-François Appert et son ami Jacques Simeret découvrent Archys, maison d’enfance du poète Henri de Latouche (1785-1851), qui est alors abandonnée. Ils ont su faire de cette « maison des champs » du siècle des Lumières, une maison luxueuse et raffinée. Son parc inspiré du Grand Siècle est un ravissement. La jeune pianiste Ayaka Matsuda enchantera ces lieux splendides. Droits Réservés dernière mise à jour : 2021-08-17 par

