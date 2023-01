Concert hors les murs Criquetot-l’Esneval, 21 janvier 2023, Criquetot-l'Esneval Criquetot-l'Esneval.

Concert hors les murs

Route de Vergetot Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime

2023-01-21 19:00:00 – 2023-01-21

Criquetot-l’Esneval

Seine-Maritime

Criquetot-l’Esneval

L’École de musique et de danse intercommunale propose un concert hors les murs, le samedi 21 janvier 2023 à 19h à la salle des fêtes de Criquetot-l’Esneval.

Les classes de violon et d’accordéon de l’École de musique et de danse intercommunale se produiront aux côtés de leurs invités prestigieux : Frédéric Jouhannet et Sébastien Palis, deux musiciens du collectif Les Vibrants Défricheurs qui forment le duo « Musique pour le vent.

Les élèves des classes de violon et d’accordéon ont pu bénéficier en amont de trois interventions de ces artistes pour un travail sur la transmission orale. Ils ont pu ainsi développer la mémorisation, et partir du sensoriel pour revenir à l’écrit. Ils ont découvert les musiques des compositeurs et ethnomusicologues que sont Béla Bartók et Zoltán Kodály.

Concert gratuit sur réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

L’École de musique et de danse intercommunale propose un concert hors les murs, le samedi 21 janvier 2023 à 19h à la salle des fêtes de Criquetot-l’Esneval.

Les classes de violon et d’accordéon de l’École de musique et de danse intercommunale se produiront aux côtés de leurs invités prestigieux : Frédéric Jouhannet et Sébastien Palis, deux musiciens du collectif Les Vibrants Défricheurs qui forment le duo « Musique pour le vent.

Les élèves des classes de violon et d’accordéon ont pu bénéficier en amont de trois interventions de ces artistes pour un travail sur la transmission orale. Ils ont pu ainsi développer la mémorisation, et partir du sensoriel pour revenir à l’écrit. Ils ont découvert les musiques des compositeurs et ethnomusicologues que sont Béla Bartók et Zoltán Kodály.

Concert gratuit sur réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

ecoledemusique@lehavremetro.fr +33 2 35 20 04 93 https://www.lehavreseinemetropole.fr/agenda/concert-hors-les-murs-0

Criquetot-l’Esneval

dernière mise à jour : 2023-01-16 par