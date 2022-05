Concert hors les murs Aix-en-Provence, 2 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Concert hors les murs 6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger Aix-en-Provence

2022-07-02 18:30:00 – 20:45:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Ce projet participatif invite artistes professionnels, enfants, jeunes et adultes partenaires de Passerelles, dans une programmation oscillant entre joyeux chaos absolument maîtrisé, cérémonie rituelle et percussions corporelles. Avec The Very Big Experimental Toubifri Orchestra, la Cie Rara Woulib et Sublimes Portes.

Concert hors les murs au 6MIC

6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger Aix-en-Provence

