Concert Hopla Guys – Maschugga Wintzenheim, 1 juin 2022, Wintzenheim.

Concert Hopla Guys – Maschugga Wintzenheim

2022-06-01 20:00:00 – 2022-06-01 22:00:00

Wintzenheim Haut-Rhin

EUR Authentique groupe de pop-rock aux influences jamaïcaines (reggae, ska et dub), ils nous incitent à nous décomplexer pour mieux partager

des moments de fête et nous emmènent dans leur adolescence, en compagnie de The Police, UB40, Goldmann ou des Red Hot Chili Peppers.

+33 3 89 79 60 17

Wintzenheim

dernière mise à jour : 2022-02-01 par