Concert HOPE FAMILY Le Bus Magique Lille, samedi 23 mars 2024.

Concert HOPE FAMILY C’est le Rabbit Tour de Hope Family ! Samedi 23 mars, 20h30 Le Bus Magique Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T23:59:00+01:00

Groupe de création familiale aux compositions qui oscillent entre le son rock des années 90’s et le pop rock des années 2000.

Vous aurez l’impression d’entendre Mano Solo et Gaëtan Roussel sur des sons style Déportivo, Détroit ou Matmatah…

Venez kiffer Moussaillons !!

Pour écouter leur flow avant des les découvrir sur les flots : https://www.youtube.com/watch?v=wjSE2Cwl_Uk&t=104s

Modalités :

Entrée gratuite

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Restauration sur place possible

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord,

