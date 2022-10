Concert Hommage – Musique Sacrée Cathédrale de Nantes Eglise Saint Clément Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 15:30 17:00

Gratuit : non 15€ et 10€ Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr & réseaux Festik/Fnac/France Billet Tous Publics Figure incontournable de l’orgue à Nantes et bien au-delà, Marie-Thérèse Jehan est l’invitée de ce concert.Véritable hommage à sa carrière de concertiste, mais aussi de musicienne au service de la liturgie de la Cathédrale de Nantes, c’est un vibrant honneur qui lui est rendu par l’intercession des grands compositeurs et des oeuvres qui ont marqué sa vie : Louis Vierne, Maurice Duruflé, Johann-Sebastian Bach et son cher professeur Félix Moreau. Eglise Saint Clément Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0240357643 https://www.musiquesacree-nantes.fr/

