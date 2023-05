Concert Hommage : Kill The Princess, LISATYD, Blast Candy L’international Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 13 mai 2023

de 20h00 à 23h00

Sur place : 10 EUR

Concert Hommage à Eloa Mionzé. Comme beaucoup d’entre vous l’avez appris, notre chère amie et consoeur attachée de presse Eloa Mionzé nous a quittés la semaine dernière. Nous avons donc décidé de lui rendre hommage au travers d’un concert le samedi 13 mai à l’International (Paris), réunissant des groupes et amis avec qui elle a pu travailler. Les fonds récoltés par la billetterie reviendront directement à sa famille, ses enfants. Ce sont les groupes Kill the Princess, LISATYD et Blast Candy qui se produiront lors de cette soirée. L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://fb.me/e/2J4PIVBLR https://fb.me/e/2J4PIVBLR

