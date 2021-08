CONCERT Hommage CHARLIE WATTS coco loco plan de campagne, 5 novembre 2021, Cabriès.

CONCERT Hommage CHARLIE WATTS

coco loco plan de campagne, le vendredi 5 novembre à 21:00

Pour bien commencer la reprise, le COCO LOCO Plan de Campagne vous propose un tribute spécial “ROLLING STONES” afin de rendre hommage à MONSIEUR CHARLIE WATTS !!! Pour notre plus grand plaisir et le votre, “It’s only rock n’ roll” and “SWINGING STONES” (Robert Lanfranca & Friends), nous feront l’honneur de leurs présences, pour honorer la mémoire à l’un des batteurs les plus connus et les plus respectés de tous les temps. !!!!!!!! Pensez à réserver surtout au 04 42 87 26 80 !!!!!! Bonne ambiance et bonne humeur garantie, avec les meilleurs burgers de Marseille !!! N’hésitez pas!!!! Faites un saut

♫♫♫

coco loco plan de campagne Chemin de la Grande Campagne, 13480 Cabriès Cabriès Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T21:00:00 2021-11-05T23:59:00