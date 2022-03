Concert-hommage au pianistes Frederic Mompou et Narcís Bonet Salle Cortot, 20 avril 2022, Paris.

La Délégation du Gouvernement de Catalogne en France a l’honneur de vous inviter au concert-hommage consacré aux compositeurs catalans Frederic Mompou et Narcís Bonet. Les œuvres seront interprétées par la pianiste Ester Pineda et la violoniste Ariane Granjon. En introduction du concert, la soprano Hélène Bonet-Giraudier, veuve de Narcís Bonet nous parlera des trajectoires des deux compositeurs catalans.

Frederic Mompou (1893-1987) et Narcís Bonet (1933-2019) sont tous deux nés à Barcelone et n’ont cessé de clamer leur attachement viscéral à la Catalogne et leur amour profond pour leur terre d’origine. Bien qu’un peu plus d’une génération les sépare, les deux hommes ont partagé une longue et fidèle amitié entre Barcelone et Paris, la capitale française ayant assurément joué un rôle de catalyseur dans l’évolution de leur langage musical.

Ester PINEDA et Ariane GRANJON ont enregistré l’album RÉSONANCES avec la collaboration de l’Institut Ramon Llull, un album entièrement consacré à Mompou et Bonet et dont certaines œuvres seront présentées lors de ce concert.

L’identité catalane – avec sa langue, sa culture, sa nature et ses paysages – est certainement le lien le plus évident entre les différentes pièces musicales réunies sur cet album.

Ester PINEDA, piano : Née à Sabadell en Catalogne, Ester Pineda a été remarquée au niveau international lors de la XVe Conférence Générale de UNESCO en 1991. Depuis, elle a donné des récitals dans de prestigieuses salles en Europe et en Amérique Latine. Lors de son enfance, alors qu’elle était élève au Conservatoire Supérieur de Barcelone, la pianiste a joué devant Mompou, et elle a, depuis, souvent été sollicitée pour interpréter ce compositeur en concert, notamment à Paris pour commémorer le centenaire de sa naissance. Elle a aussi très bien connu Narcís Bonet avec qui elle a partagé des affinités tant amicales qu’artistiques.

Ariane GRANJON, violon : Formée auprès de grands maîtres comme J.J. Kantorow, J. Silverstein ou Y. Menuhin et diplômée d’établissements prestigieux (Rotterdams Conservatorium et CNSMDL), Ariane Granjon a choisi d’orienter son activité musicale essentiellement vers la musique de chambre. Elle a eu l’occasion de se produire en concert avec M.J. Pires, D. Blumenthal, J.C. Henriot, A. Dumay, G. Caussé et joue régulièrement en sonate avec L. Cabasso.

Salle Cortot 78 Rue Cardinet Paris 75017

