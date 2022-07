Concert : Hommage au peuple Ukrainien

2022-07-19 20:45:00 – 2022-07-19 22:30:00 Hommage au peuple Ukrainien

Concert lecture par Didier EVANNO, pianiste rennais / Alfiya KHAMZINA, violoniste ukrainienne / Claudine Goyet Jocelyne LE BRUN, lectrices

Participation libre au profit de l’association Simia enfants d’Ukraine Lille. Hommage au peuple Ukrainien

Participation libre au profit de l'association Simia enfants d'Ukraine Lille.

