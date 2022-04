Concert hommage au général Kalck Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

Ammerschwihr Haut-Rhin Ammerschwihr Concert-hommage au Général Kalck avec le choeur d’hommes Polycanto et à l’orgue Vincent Warnier, 1er prix du conservatoire de Paris. Au programme des oeuvres de Widor, Fauré, Roprtz, Alain mais aussi Bach avec la participation des élèves de l’école d’Ammerschwihr. Réservation obligatoire. Le choeur d’hommes Polycanto chante des oeuvres de Widor, Fauré, Roprtz, Alain et Bach. Sur réservation +33 3 89 47 12 24 Concert-hommage au Général Kalck avec le choeur d’hommes Polycanto et à l’orgue Vincent Warnier, 1er prix du conservatoire de Paris. Au programme des oeuvres de Widor, Fauré, Roprtz, Alain mais aussi Bach avec la participation des élèves de l’école d’Ammerschwihr. Réservation obligatoire. Ammerschwihr

