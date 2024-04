Concert hommage Amy Winehouse « Back to Amy » Rozoy-le-Vieil, samedi 1 juin 2024.

Concert hommage Amy Winehouse « Back to Amy »

THE KITCHEN GROOVERS ça ne veut rien dire mais ça sonne bien… Pas comme une gamelle\*, alors monte le son des tiennes !!! (\*) Gamelle n.c.fém. aux sens multiples dont 1. Objet de cuisine ; 2. fam. synonyme de haut-parleur ou enceinte. Créés spécialement pour ce Tribute to Amy Winehouse (1983-2011), The Kitchen Groovers relèvent le défi de vous faire partager en live leur passion pour ce répertoire soul-rythm’n’blues teinté de jazz. Et célébrer ainsi cette sacrée artiste, dont la voix indélébile a révolutionné le style au travers de ballades enivrantes et de rock-steady endiablé. À découvrir ou redécouvrir !!! Marta Serrano Chant Fabien Thomas Batterie Bruno Pasquet Basse Greg Desbordes Guitare et Chœurs Nicolas Vicquenault Claviers et Chœurs EUR.

Début : 2024-06-01 20:00:00

fin : 2024-06-01

Rozoy-le-Vieil 45210 Loiret Centre-Val de Loire

