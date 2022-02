Concert HOMMAGE À SAINT-SAËNS Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Concert HOMMAGE À SAINT-SAËNS Alençon, 26 février 2022, Alençon. Concert HOMMAGE À SAINT-SAËNS Alençon

2022-02-26 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-26

Alençon Orne Samedi 26 février, rendez-vous est donné à l’auditorium d’Alençon pour un concert hommage à Camille Saint-Saëns, pianiste, organiste et compositeur de l’époque romantique. Né l’année de l’idylle de Clara et Robert Schumann, mort au moment où Schoenberg mettait au point le dodécaphonisme, rares sont les hommes qui ont été témoins comme lui des bouleversements esthétiques de la musique entre le romantisme et les nouvelles orientations du XXe siècle. Cependant, Camille Saint-Saëns (1835-1921) restera fidèle au goût français toute sa vie et composera une musique allant parfois puiser dans les couleurs du baroques français. Laissez-vous transporter dans ses harmonies riches et soyeuses, qui vous mèneront vers des horizons lointains, de la tarentelle sicilienne au chant d’Europe du nord. Samedi 26 février, rendez-vous est donné à l’auditorium d’Alençon pour un concert hommage à Camille Saint-Saëns, pianiste, organiste et compositeur de l’époque romantique. Né l’année de l’idylle de Clara et Robert Schumann, mort au moment où… https://www.alencon.fr/agenda/agenda/actualites/hommage-a-saint-saens-1/ Samedi 26 février, rendez-vous est donné à l’auditorium d’Alençon pour un concert hommage à Camille Saint-Saëns, pianiste, organiste et compositeur de l’époque romantique. Né l’année de l’idylle de Clara et Robert Schumann, mort au moment où Schoenberg mettait au point le dodécaphonisme, rares sont les hommes qui ont été témoins comme lui des bouleversements esthétiques de la musique entre le romantisme et les nouvelles orientations du XXe siècle. Cependant, Camille Saint-Saëns (1835-1921) restera fidèle au goût français toute sa vie et composera une musique allant parfois puiser dans les couleurs du baroques français. Laissez-vous transporter dans ses harmonies riches et soyeuses, qui vous mèneront vers des horizons lointains, de la tarentelle sicilienne au chant d’Europe du nord. Alençon

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Autres Lieu Alençon Adresse Ville Alençon lieuville Alençon Departement Orne

Alençon Alençon Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alencon/

Concert HOMMAGE À SAINT-SAËNS Alençon 2022-02-26 was last modified: by Concert HOMMAGE À SAINT-SAËNS Alençon Alençon 26 février 2022 alençon Orne

Alençon Orne