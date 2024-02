Concert hommage à Princesse Manon Le Cube Villenave-d’Ornon, samedi 30 mars 2024.

Concert hommage à Princesse Manon Les Pépites de Manon vous présentent son édition 2024 Samedi 30 mars, 19h00 Le Cube Tarifs : Adultes 10 € • Enfants (3 à 10 ans) : 6 € • Moins de 3 ans : gratuit

Début : 2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00

Une édition un peu spéciale cette année ..mais toujours avec nos pépites que vous connaissez bien maintenant.

Pour les 10 ans de l’association Les Pépites de Manon vous emmènent au Pays des Rêves.

Autour d’un répertoire pop, rock, venez écouter des reprises d’hier et d’aujourd’hui ainsi que des compositions originales.

Le but ? Passer une excellente soirée empreinte d’émotion et d’humour à l’image de notre Princesse !

Les fonds récoltés permettront d’aider les enfants malades et leur famille

Parce que le cancer n’épargne pas nos enfants, avec eux, avec nous, entrez dans la bataille !

Buvette, vente de sandwichs, crêpes et friandises à partir de 18h00 et à l’entracte.

Nouveauté : cette année vous avez la possibilité d’acheter vos sandwichs et vos boissons en ligne en même temps que vous places.

Buvette (bière et soft 2€), vente de sandwichs (2€), frites (3€), crêpes (2€ les 3) et bonbons (2€) à partir de 18h30 et à l’entracte.

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 99 52 16 https://www.villenavedornon.fr/demarches-informations-services/location-de-salles/le-cube/ Le Cube se développe sur une surface de 517 m2 et peut accueillir jusqu'à 1554 personnes en configuration debout.

Ses gradins rétractables permettent d’envisager quatre configurations différentes.

Elle est adaptée pour recevoir des événements de types concerts, spectacles, conférences, grands repas etc.

Le Cube est équipé d’un guichet pour la billetterie, de vestiaires, de quatre loges, de gradins rétractables, d’un éclairage scénique complet, de tables rondes, chaises, office et local de plonge.

