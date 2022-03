Concert hommage à Princesse Manon Le Cube, 14 mai 2022, Villenave-d'Ornon.

Concert hommage à Princesse Manon

Le Cube, le samedi 14 mai à 19:30

Après 2 ans d’absence à cause de la pandémie, retrouvons-nous pour la septième édition du concert hommage à Manon. —————————————————————————————————————— ### Toujours à l’image de Manon et des enfants. Emotion, Tendresse, Joie, Amour et Humour seront les maîtres mots de cette manifestation où nous vous espérons nombreux. Vous y retrouverez les artistes des années passées et encore cette année nous accueillerons de nouveaux talents ! Tous amateurs et bénévoles mais néanmoins talentueux ! Vous y écouterez des reprises de variétés françaises et internationales de toutes générations et toujours des surprises… Les places seront bientôt en vente sur le site [princessemanon.fr]([princessmanon@sfr.fr](princessmanon@sfr.fr) ) qui vous dirigera vers la billetterie.

10 € l’entrée

Les Pépites de Manon vous présentent la sixième édition du concert annuel

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



