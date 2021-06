Concert Hommage à Philippe Sarde & Cérémonie de remise des Prix du Festival de La Baule Palais des Congrès Atlantia, 26 juin 2021-26 juin 2021, La baule.

Concert Hommage à Philippe Sarde & Cérémonie de remise des Prix du Festival de La Baule

Palais des Congrès Atlantia, le samedi 26 juin à 18:00

Le compositeur attitré de Claude Sautet (il a signé toutes ses musiques de fillms dont celle du film « Les choses de la vie » et de la mythique « Chanson d’Hélène » interprétée par Romy Schneider et Michel Piccoli), complice musical également de Pierre Granier-Deferre (« Le Chat », « La Veuve Couderc », « Le Train »…), Marco Ferreri (« La Grande bouffe », « Rêve de singe »…), André Téchiné (« Barocco », « Hôtel des Amériques », « J’embrasse pas », « Ma saison préférée », « Les égarés »…), Georges Lautner (« Mort d’un pourri », « Le Guignolo », « La maison assassinée », « Flic ou voyou »…), Roman Polanski (« Le locataire », « Tess », « Pirates »), Jacques Doillon (« Un sac de billes », « La Pirate », « Le petit criminel », « Le jeune Werther », « Rodin »…), Bertrand Tavernier (« L’ Horloger de Saint-Paul », « Le juge et l’assassin », « Coup de torchon », « L.627 », « La Princesse de Montpensier », « Quai d’Orsay »…) ou encore de Costa Gavras (« Music Box », « La petite Apocalypse »), Alain Corneau (« Fort Saganne »), Jean-Jacques Annaud (« La guerre du feu »), Diane Kurys (« La Baule Les Pins ») et plus récemment de Louis Garrel (« Les deux amis », « L’Homme fidèle »), proposera ce soir là une partition pour orchestre de chambre réécrite spécialement pour l’occasion. L’occasion justement de redécouvrir son oeuvre musicale en toute intimité et à travers elle 50 ans du cinéma français ! Le concert sera précédé par la cérémonie de remise des prix du Festival de La Baule en présence de l’ensemble du jury et de nombreux talents du cinéma. Concert en présence de Philippe Sarde, dirigé par Dominique Spagnolo avec la chanteuse Angelina Wismes et la complicité de Stéphane Lerouge. Réservations et informations ATLANTIA : 02 40 11 51 51 Office de tourisme de la Baule : 02 40 24 42 51

Le compositeur attitré de Claude Sautet (il a signé toutes ses musiques de fillms dont celle du film « Les choses de la vie » et de la mythique « Chanson d’Hélène » interprétée par Romy Schneider et M…

Palais des Congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T18:00:00 2021-06-26T04:00:00