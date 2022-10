CONCERT HOMMAGE À PHILIPPE SAGNIER Luçon Luçon Catégories d’évènement: Luçon

Vende

CONCERT HOMMAGE À PHILIPPE SAGNIER Luçon, 22 octobre 2022, Luçon. CONCERT HOMMAGE À PHILIPPE SAGNIER

56 Rue Georges Clemenceau Chapelle Sainte Ursule Luçon Vende Chapelle Sainte Ursule 56 Rue Georges Clemenceau

2022-10-22 – 2022-10-22

Chapelle Sainte Ursule 56 Rue Georges Clemenceau

Luçon

Vende Au programme :

Anastasia Maximxina (guitare)

Annie Cornilleau (flûte)

Marie-Claire Lelouvier (harpe)

Jean-Christophe Blanchard (hautbois)

Philippe Villa (guitare)

Jean-Baptiste Sagnier (contrebasse) Avec la participation de l’ensemble de guitares Sud Vendée Littoral Organisé par S.PRO.CREA.M Oeuvres de I. Albeniz, N. Coste et P. Sagnier +33 2 51 28 65 99 Chapelle Sainte Ursule 56 Rue Georges Clemenceau Luçon

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Luçon, Vende Autres Lieu Luçon Adresse Luçon Vende Chapelle Sainte Ursule 56 Rue Georges Clemenceau Ville Luçon lieuville Chapelle Sainte Ursule 56 Rue Georges Clemenceau Luçon Departement Vende

Luçon Luçon Vende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucon/

CONCERT HOMMAGE À PHILIPPE SAGNIER Luçon 2022-10-22 was last modified: by CONCERT HOMMAGE À PHILIPPE SAGNIER Luçon Luçon 22 octobre 2022 56 Rue Georges Clemenceau Chapelle Sainte Ursule Luçon Vende Luçon Vende

Luçon Vende