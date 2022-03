Concert Hommage à Oum Kalthoum par Hind Aix-en-Provence, 19 mars 2022, Aix-en-Provence.

Concert Hommage à Oum Kalthoum par Hind Salle St Sauveur Place de l’archevêché Aix-en-Provence

2022-03-19 – 2022-03-19 Salle St Sauveur Place de l’archevêché

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

15 15 Nourrie par les influences des patrimoines artistiques oriental et français, et après plusieurs concerts à guichet fermé en hommage à la Diva libanaise Fayrouz, puis un autre à la Môme Piaf, Hind revient avec un récital en hommage à la légende égyptienne Oum Kalthoum, poursuivant ainsi sa démarche de faire dialoguer les cultures et promouvoir la chanson orientale libanaise et égyptienne.

Concert hommage par la chanteuse Hind

+33 6 63 74 04 95

Nourrie par les influences des patrimoines artistiques oriental et français, et après plusieurs concerts à guichet fermé en hommage à la Diva libanaise Fayrouz, puis un autre à la Môme Piaf, Hind revient avec un récital en hommage à la légende égyptienne Oum Kalthoum, poursuivant ainsi sa démarche de faire dialoguer les cultures et promouvoir la chanson orientale libanaise et égyptienne.

Salle St Sauveur Place de l’archevêché Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-07 par