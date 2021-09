Saint-Denis Ligne 13 Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Concert Hommage à MORY KANTE à Saint-Denis (93) Ligne 13 Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

**CONCERT HOMMAGE MORY KANTÉ** Le 8 octobre à 20h00 à la salle **Ligne13** à Saint-Denis, **Djeli Moussa Diawara**, le frère de Mory Kanté et les artistes africains de Saint-Denis, **Senny Camara** du Sénégal, **Bakary Diarra** du Burkina Faso, **Ngita Mamy Brunette** de Madagascar et **Tibo Evora** du Cap-Vert rendent hommage au créateur du méga hit international « _Yéké Yéké_ » qui fut lui aussi dyonisien pendant plusieurs années. **Tarif : 8€** Infos pratique: **Ligne13 salle de Concert** -Saint-Denis *Adresse: 12 place de la résistance 93210 St – Denis *Accès Métro Saint-Denis Porte de Paris, TRAMWAY 8 SAINT DENIS PORTE DE PARIS / Bus : 153, 253, 239 Arrêt Lanne 93210 Saint – Denis [[https://www.facebook.com/ligne13salledeconcerts/](https://www.facebook.com/ligne13salledeconcerts/)](https://www.facebook.com/ligne13salledeconcerts/) #villedestdenis #ligne13salledeconcerts #morykanté #hommageàmorykanté #stdenis – * Un concert annoncé dans l’**Agenda des sélections d’**[**Afrisson.com**](https://www.afrisson.com) –

