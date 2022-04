Concert – Hommage à Morice : Mal Armé Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Concert – Hommage à Morice : Mal Armé Die, 24 juin 2022, Die. Concert – Hommage à Morice : Mal Armé Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die

2022-06-24 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-24 Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas

Die Drôme Die Un concert en hommage à Morice Benin. Avec Hugo Benin et Simon André. Ce duo allie poésie et mélodies envoûtantes, pour embarquer son auditoire dans un voyage au grand large… mddv-die@ladrome.fr +33 4 75 22 22 32 https://mediatheque.ladrome.fr/die/ Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Ville Die lieuville Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Departement Drôme

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Concert – Hommage à Morice : Mal Armé Die 2022-06-24 was last modified: by Concert – Hommage à Morice : Mal Armé Die Die 24 juin 2022 Die Drôme

Die Drôme