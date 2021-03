CONCERT HOMMAGE A MONIQUE BERNAT, 15 mai 2021-15 mai 2021, Saint-Guilhem-le-Désert.

CONCERT HOMMAGE A MONIQUE BERNAT 2021-05-15 – 2021-05-15

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Saint-Guilhem-le-Désert

A l’abbaye de Gellone, un concert en l’hommage de Monique BERNAT, Secrétaire générale de l’Association des Amis de St Guilhem durant 30 ans et créatrice du Festival et des Saisons Musicales dont elle fut la directrice artistique de 1971 à 2001. Un beau programme de pièces d’orgue avec les artistes : Frédéric Muñoz, Peter Weinmann, Jean Mouillère (fondateur du quatuor Via Nova), l’ensemble Claire Garonne et l’ensemble Arianna sous la Direction de Marie-Paule Nounou.

+33 4 67 57 70 17

