Maison mère des spiritains, le dimanche 19 septembre à 16:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ouverture exceptionnelle de la chapelle de la maison mère des spiritains. Lieu de prière quotidien des prêtres et frères vivant en communauté à la rue Lhomond, la chapelle s’ouvre au grand public. Le choeur de la charité, chorale africaine anime un concert d’hommage à Lucien Deiss, musicien, compositeur de renomée internationale dans le chant d’église.

Don libre sur place. Inscriptions de préférance car la chapelle est petite

Visite de la chapelle en accès libre dès 14h le dimanche et concert à 16h Maison mère des spiritains 30 rue Lhomond 75005 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

