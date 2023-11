Concert Hommage à l’inimitable Tina Turner New Morning Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert Hommage à l’inimitable Tina Turner New Morning Paris, 10 février 2024, Paris. Le samedi 10 février 2024

de 19h45 à 23h00

.Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 100 ans. payant Concert Hommage à l’immense Tina Turner par Angéline Annonier et son groupe What’s Love. Rendez vous le 10 février 2024 au New Morning. Angéline Annonier rend hommage à Tina Turner Vous avez été nombreux à nous demander si un concert en hommage à Tina Turner était prévu à Paris. Ce concert aura lieu le 10 février 2024 au prestigieux NEW MORNING à Paris Qui est Angéline Annonier? Leader du groupe What’s Love Angéline a sillonné la planète aux côtés de Al Jarreau à Johnny Hallyday, Boney M, Michel Sardou, Ricky Martin, et tant d’autres… En 2016, elle a créé le concept What’s Love « Tina Turner Expérience », des concerts live au cours desquels, débordante d’énergie, elle reprend les plus grands tubes de la star. En 2022 sortie de l’album 15 titres Angéline chante Tina Turner chez Marianne Mélodie Aujourd’hui par le biais de son nouveau single, Angéline est ravie de témoigner de son admiration et rendre hommage à l’incomparable Tina Turner qu’elle incarne avec beaucoup d’émotion de sa voix chaude et sensuelle. Merci por votre fidélité à la grande Tina New Morning 9 rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/whats-love info@cmouvoir.fr https://www.facebook.com/TinaTurnerexperience https://www.facebook.com/TinaTurnerexperience https://my.weezevent.com/whats-love

