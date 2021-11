Golbey Golbey 88190, Golbey CONCERT HOMMAGE À JOHNNY HALLYDAY À GOLBEY Golbey Golbey Catégories d’évènement: 88190

Golbey 88190 Golbey 15 EUR Voilà déjà 4 ans que le Taulier nous a quitté. A cette occasion la ville de Golbey, vous propose en avant première le nouveau spectacle de Phoenix 66 en hommage à Johnny et intitulé “Voyage au pays des vivants”, avant d’entamer la tournée 2022/2023. Info et résa Mairie de Golbey 2,rue de l’Hôtel de ville-03 29 31 23 33. (15€) +33 3 29 31 23 33 http://phoenix66.net/ Loris Romano

